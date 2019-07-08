مصرع مسن دهسا قرب الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي مسن (60 عاما) مصرعه إثر إصابته في حادث دهس على شارع رقم 431 بين الرملة و"موديعين" بعد ظهر اليوم، الإثنين.
ووفقا لمصدر طبي فإن الحادث أسفر عن إصابة المسن بجروح بالغة الخطورة، فارق على إثرها الحياة، وفشلت كل جهود الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وأجرت عمليات إنعاش لإنقاذ حياته، لكنها أعلنت وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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