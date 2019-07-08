اللقية: إصابة شابين في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في جريمة إطلاق نار بقرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد مصدر طبي أن الشابين، في الثلاثينيات من العمر، أصيبا بجروح في الجزء السفلي من الجسم إثر تعرضهما لعيارات نارية، وذلك أمام بناية المجلس المحلي، وسط البلدة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين ونقلهما بسيارتي إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبه به وخلفية الجريمة.