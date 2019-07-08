زعيم المعارضة يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء اليونان

أدى كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" اليوناني المحافظ، الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء، بعد 15 ساعة فقط من انتهاء عملية التصويت في الانتخابات.

وفي تحرك سريع، قُدمت نتائج الانتخابات التي جرت أمس رسميا إلى الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.

ومن المرتقب أن يتسلم ميتسوتاكيس المنصب من ألكسيس تسيبراس على أن يعلن تشكيلة حكومته في وقت لاحق اليوم، إلى أن يجري البرلمان تصويتا لمنح الثقة للحكومة الجديدة في 21 يوليو/تموز الجاري.

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ومنح الناخبون انتصارا مدويا لميتسوتاكيس وحزبه، بينما صوتوا ضد سياسات تسيبراس وحزبه سيريزا، في أول انتخابات برلمانية تشهدها اليونان منذ الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وعكست الانتخابات استياء واسعا إزاء (اليسار) تسيبراس بسبب 4 سنوات من التقشف، دفعت إليها إصلاحات اضطر للقيام بها مقابل الحصول على حزم إنقاذ دولية.

وحصل حزب ميتسوتاكيس على أغلبية صريحة بلغت 158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، ما ضمن له الحكم منفردا دون الحاجة للدخول في ائتلاف حكومي، وبالتالي كان قادرا على تولي المنصب على الفور.



في المقابل، تراجع حزب تسيبراس من 149 مقعدا إلى 86 مقعدا. ونجحت 4 أحزاب صغيرة في الحصول على 3% على الأقل من الأصوات وتمكنت من دخول البرلمان.