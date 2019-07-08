الأمم المتحدة تحقق في رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها تعمل على التحقق من صحة ما أعلنته إيران عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها الجهة المنوط بها التحقق من التصريحات الإيرانية بشأن تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم عن الاتفاق النووي، بوصفها المعنية بمراقبة الالتزام بتنفيذه.

وقال متحدث باسم الوكالة "نحن على علم بإعلان إيران المتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم.. نحن نقوم حاليا بالتحقق من هذا التطور".

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كانت الوكالة قالت، الأحد، إن مفتشيها الموجودين في إيران سيرفعون تقريرا بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيب اليورانيوم.





ويستند نظام تفتيش الوكالة الدولية إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، ووافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق عام 2015.

وطالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها الخبراء تبقى كما هي، بحسب الوكالة.

وتتخذ الوكالة التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزا لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران.