انت الان تتابع المعارضة في فنزويلا تقول إنها ستجتمع مع ممثلي مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو

قالت المعارضة في فنزويلا يوم الأحد إنها ستجتمع مع ممثلين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في باربادوس لإجراء محادثات بوساطة نرويجية في إطار جهود حل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة باعتباره الزعيم الشرعي لفنزويلا، إن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى حل دائم للأزمة وينبغي ألا يستغلها الحزب الاشتراكي لكسب الوقت.

وقال مكتب جوايدو في بيان "يقر الشعب الفنزويلي وحلفاؤنا وديمقراطيات العالم بالحاجة إلى عملية انتخابية حرة تتسم بالشفافية وتسمح لنا بتجاوز الأزمة وبناء مستقبل مشرق".

وقالت حكومة النرويج في بيان إن المحادثات ستعقد هذا الأسبوع.

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ونشر وزير الإعلام خورخي رودريجيز بيان حكومة النرويج على تويتر.

ولم يرد مكتبه على طلب للتعليق.

كان جوايدو قد استند إلى الدستور وأعلن نفسه رئيسا في يناير كانون الثاني بعدما رفض فوز مادورو بولاية جديدة في 2018 متهما إياه بالتزوير.

ولا يسيطر جوايدو على مؤسسات للدولة فيما يرجع إلى حد كبير إلى استمرار الجيش في دعم مادورو.