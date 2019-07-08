انت الان تتابع الكرملين "قلق" بشأن الملف النووي الإيراني ويدعو إلى "مواصلة الحوار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف

أعرب الكرملين الاثنين عن "قلقه" من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً إلى "مواصلة الحوار".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف في مؤتمر صحافي أن "روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي"، متهماً الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن التوتر الحالي.

وتابع المتحدث "لقد حذرت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين من التبعات الحتمية لوضع أحد الدول الأطراف في الاتفاق حداً لالتزاماته عبر الانسحاب. نرى الآن بأسف هذه النتائج".

وأكدت إيران الأحد أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني، ما قوض أكثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، رداً على انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق في أيار/مايو 2018 وفرضها عقوبات على طهران.

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والتزمت إيران بموجب الاتفاق بعدم السعي إلى حيازة قنبلة ذرية والموافقة على الحد بشكل كبير من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة إلى عزل طهران بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي وخسارتها معظم زبائنها من النفط.

وأثار هذا التطور الجديد الذي يأتي بعد توترات بين واشنطن وطهران في الخليج الخشية من اندلاع مواجهة في المنطقة.