وكالة الطاقة الذرية: ما زلنا نتحقق من إعلان إيران بخصوص مستوى تخصيب اليورانيوم

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إنها ما زالت تتحقق من إعلان إيران بخصوص تخطي مستوى تخصيب اليورانيوم للحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي تُعنى الوكالة بمراقبة الالتزام بتنفيذه.

وقال متحدث باسم الوكالة: “نحن على علم بإعلان إيران المتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم، نحن نقوم حاليًا بالتحقق من هذا التطور”.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الوكالة أن مفتشيها سيرفعون تقريرًا عن الأمر بمجرد التحقق من الأمر.