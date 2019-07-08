أردوغان يعلن دعمه وسيادته لتنظيم داعش

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:

أعلن أردوغان، بشكل صريح وواضح، دعمه وسيادته على تنظيم داعش، إذ ظهر في مقطع فيديو يذكر أنه سيتم اقتياد مقاتلي داعش لصحراء سيناء المصرية، حيث سيتم متابعة مهامهم عن قرب.

وذكرت سابقا شركة فرنسية أن: “امدادات الوقود الصاروخي التي تباع لتركيا الآن مع داعش، إذ اعترف الشركة الفرنسية في صناعة الدفاع “تيريوس” أن حوالي 45 طناً من السوربيتول يمكن استخدامه في صناعة الوقود الدافع للصواريخ قد اختفى في تركيا منذ عام 2015 وتم إعادة ظهوره في قبو داعش بسوريا”.

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وكشف مركز ستوكهولم للحرية أن: “مئات من تسجيلات التنصت السرية التي تم الحصول عليها من مصادر خاصة في العاصمة التركية أنقرة تكشف كيف أن أردوغان مكن – بل وسهل – حركة المقاتلين الأجانب والأتراك عبر الحدود التركية إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي”.

وكشفت المكالمات الهاتفية المسربة بين المسلحين والضباط الأتراك إلى أن “عملية تهريب الدواعش عبر الحدود التركية كانت تنقل ما بين 50-100 داعشي يوميا، ما يعني أن إجمالي عدد المسلحين الهاربين من وإلى تركيا تجاوز أكثر من 15 ألف مسلحا سنويا.”

وهناك وثائق أخرى تثبت نقل الجرحى والمصابين من تنظيم داعش إلى داخل الأراضي التركية لتلقي العلاج في مستشفياتهم وتواجد عوائل مقاتلي داعش داخل أنقرة في ظل علم أردوغان دون أن يحرك ساكناً.