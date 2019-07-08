شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيت لحم) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الإثنين)، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم بينهم أسير محرر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الإثنين)، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم بينهم أسير محرر. وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: أحمد خالد العمور، وحسين محمد العمور وكلاهما من بلدة تقوع، فيما اعتقلت على محمد عاطف عبيات من محافظة بيت لحم، علاوة على الأسير المحرر احمد اسماعيل صلاح من بلدة الخضر جنوب المحافظة، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.



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