شكرا لقرائتكم ترمب يهاجم "فوكس نيوز" مجدداً.. لقد نسوا من أوصلهم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوجيه سهام انتقاده إلى قناته المفضلة "فوكس نيوز"، وذلك في سلسلة من التغريدات مساء الأحد، هاجم فيها تقارير القناة.

وادعى ترمب بأن الشبكة ذات النزعة المحافظة "تتغير بسرعة" وتنسى "الأشخاص الذين أوصلوها إلى هناك".

وقال الرئيس ترمب: "إن مشاهدة مراسلي عطلة نهاية الأسبوع لـفوكس نيوز، أسوأ من مشاهدة الأخبار المزيفة متدنية التصنيف على قناة سي إن إن".

وأضاف بأن القناة تقوم بتوجيه ثقلها مع الديمقراطيين الذين فشلت في الحصول على مناظراتهم، وتبث المعلومات المزيفة عن صحيفة نيويورك تايمز التي لا توثق مصادرها.

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وفي منتصف يونيو الماضي كان الرئيس الأميركي قد هاجم شبكة فوكس نيوز، بعد استطلاع أجرته يتعلق بتوقعات الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

شيء غريب

وقال ترمب الذي رفض النتيجة التي أظهرته خاسراً أمام عدة مرشحين ديمقراطيين، قائلاً: "شيء غريب" أن يحدث ذلك في الشبكة التي يفضلها المحافظون، مضيفاً: "هناك شيء غريب يحدث في فوكس".

ومن المعروف أن ترمب له علاقة وثيقة مع العديد من شخصيات الشبكة، وقد ظهر عليها أكثر من أي مكان آخر.

مع ذلك، فقد انتقدها بشكل متزايد بسبب تغطيتها للحملات الانتخابية، خاصة عندما تختار الشبكة تغطية حملات الديمقراطيين للرئاسة 2020.