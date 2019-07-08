أنيسة حسونة تطالب بإجراء تحقيق عاجل في غرق العوامة «جولدز جيم»

مصراوي

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء تحقيق عاجل في حادثة غرق العوامة السياحية "جولدز جيم" التي كانت راسية أمام مجلس الدولة، قرب كوبري الجلاء.

ولفتت النائبة، في بيان، اليوم، إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين صاحب العوامة والديسكو، بشأن التسبب في حادثة الغرق، مما يتطلب تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وأكدت انيسة، ضرورة اتخاذ إجراءات احتزازية ملزمة للجميع بالصيانة الدورية للعوامات حرصا على سلامة العاملين فيها والمترددين عليها، وخاصة العوامات المتحركة أو السياحية.

وكانت غرفة النجدة...