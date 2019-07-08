السعودية || زيادة معدلات الطلاق وتأخر الزواج تهز المملكة .. «وُلد ملكاً» يعرض في السينما العالمية .. بطل الرياض في الغوص قضى غرقا

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

"بسام ستبقى في قلوبنا".. هكذا ردَّد أصدقاء الغواص، بسام بخيت، الذي توفي غرقاً، بعد أن فُقِد يوم الخميس الماضي داخل أعماق بحر جدة، حينها كتبوا عبر حساباتهم عبارات الألم والفراق، وقالوا إن بسام غواص حر وبطل حقق أرقاماً قياسية، وكان سمته الأخلاق العالية والابتسامة الدائمة والحياء، مؤكدين أنهم غير مصدقين ما جرى، فالفراق صعب وموجع.

كما سطروا عبارات الدعاء والرحمة في وفاة صديقهم، فقال أحدهم: "وفاة بسام بخيت البطل السعودي في رياضة الغوص الحر، شكلت صدمة لجميع محبيه، فهو بطل المملكة في الغوص الحر، وكان من إنجازاته تسجيل رقم قياسي للغواصين السعوديين والخليجيين في مدينة دهب المصرية في جنوب سيناء، ضمن بطولة منظمة أيدا العالمية، وبمشاركة غواصين من عدة دول عربية وأوروبية، وتمكن الغواص السعودي حينها من إنهاء غطسته والنزول بعمق 71 مترا دون إسطوانة أكسجين، معتمداً على هواء الرئة فقط، وذلك لمدة دقيقتين وخمسين ثانية".

من جهته، أكد هيثم، شقيق الراحل بسام في حديث لـ "العربية.نت"، أن بسام توفي وهو محب لأهله رافعاً راية بلده في محافل كثيرة، ويكفينا أن الجميع يذكره بالخير، ويتحدث عن صفاته الطيبة وخلقه الرفيع، ولا نريد سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وقال عثمان باطرفي صديق بسام: "الغواص بسام اختفى أثناء قيامه بالتدريبات والتجهيز لمسابقة في الغوص الحر، وعُرف عنه الطموح وحبه للغوص، وقد درست معه في كلية ينبع الجامعية التابعة للهيئة الملكية، وأعرف كيف كان كريم الأخلاق"، وأشار إلى أن بسام كان مستمراً في التدريبات لدخول منافسة على عمق 80 متراً، وكان يحلم بتحطيم هذا الرقم، بما يمتلكه من مهارات متعددة وإصرار على التميز.

وأوضح باطرفي أن الغوص الحر هو النزول إلى الماء بلا أدوات، أي بلا اسطوانات هواء أو معدات للتنفس، وهذا النوع من الغوص يعتمد على القدرة على حبس الأنفاس تحت سطح الماء لأطول فترة ممكنة، ثم العودة مرة أخرى إلى السطح لاستنشاق الأكسجين.

ورجح أن سبب الوفاة في هذه الحالة، قد لا تكون معروفة، فهي إما تيارات بحرية أو اعتراض كائنات بحرية، أو قد يكون بسبب الإغماء، ولكن في النهاية توفي بسام، وهو معروف بحسن أخلاقه وتعامله الطيب من الناس وكفاءاته العالية في التدريب على الغوص وحصوله على شهادات وبطولات دولية في هذا المجال.

وكان حرس الحدود بمكة المكرمة قد أصدر بياناً رسمياً، أوضح فيه المتحدث الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تابع البلاغ الوارد على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) يوم الخميس الموافق 1/ 11/ 1440هـ، والذي يفيد بفقدان الغواص بسام بخيت بعد نزوله البحر أثناء ممارسته التدريب على رياضة الغوص الحر، استعداداً لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019، وتأخره عن الخروج من البحر، وذلك في المنطقة الواقعة شمال أبحر.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية وتحديد موقع الغريق، ومواصلة البحث لأكثر من 24 ساعة حتى عُثر على جثة بسام، وتم انتشاله من نفس الموقع على عمق (80) متراً تقريباً، وشارك في عملية البحث غواصون من حرس الحدود وعدد من الغواصين المتطوعين وزوارق حرس الحدود وزورق من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى جهاز الكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

ودعا المقدم المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، وكذلك الالتزام بالمعايير الدولية لممارسة رياضة الغوص والكشف الطبي للتأكد من عدم وجود ما يمنع الغوص، مؤكداً على ضرورة التواصل مع حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أية حالة طارئة.(المصدر)

بالأرقام... سر زيادة معدلات الطلاق وتأخر الزواج في السعودية

أثار مقترح لجنة شؤون الأسرة والشباب في مجلس الشورى لمكافحة العنوسة والطلاق تساؤلات عدة، بشأن الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة الظاهرة بطريقة قانونية.

المقترح الذي قدمه عضوا المجلس الأمير خالد المشاري آل سعود، والدكتور خالد منصور العقيل، تضمن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة ظاهرتي العنوسة والطلاق تكون من مهامها وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة ومعالجة مسبباتها والإشراف على السياسات والتخطيط والقواعد لتحقيق أهداف هذه اللجنة.

من ناحيتها قالت الدكتورة لمياء عبد المحسن البراهيم استشارية الطب والأسرة وباحثة اجتماعية سعودية، إن أسباب تأخر سن الزواج متعددة، بما في ذلك الطلاق، إلا أن الإحصائيات تحتاج للتفصيل بحسب نوع الزواج أو فترته.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأحد، أن الطلاق تتعدد أسبابه، إلا أنه يجب الانتباه إلى عدة أمور، خاصة أنها لا تعلن منذ عدة سنوات، بعد أن كانت تعلن بشكل سنوي، نظرا لإشكالية حالات الطلاق قبل الدخول "الزفاف"، والزواج المؤقت، وهي كلها تدخل في إطار نسب الطلاق.

وتابعت أن فترات الخطوبة يحدث فيها الكثير من الطلاق، كما هو الأمر أيضا في الزواج المؤقت، الذي يتوقع فيه الطلاق بنسبة كبيرة، نظرا لأنه غير مستقر.

وأوضحت أن التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع، وكذلك القوانين الجديدة، وأسباب أخرى، أدت إلى زيادة معدلات الطلاق، خاصة أن الفترات الأخيرة حصلت تغيرات كبيرة.

منوهة بأنه لم يتضح حتى الآن ما هي الآليات التي سيعتمد عليها مجلس الشورى في القانون.

​وفيما يتعلق بتأخر سن الزواج، قالت إن الأسباب متعددة، وعلى رأسها التعليم، وكذلك ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، والزيجات المؤقتة، وسهولة العلاقات بين الجنسين، والزيجات المؤقتة، سواء كانت مقبولة اجتماعيا أن غير مقبولة.

وطرحت البراهيم تساؤلات بشأن مدى قدرة الشورى السعودي على إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشاكل، وكيفية معالجتها.

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معدلات الإنجاب

وكشفت عن قضية أخرى في المجتمع السعودي، وهي تراجع معدلات الإنجاب، حيث اتجهت الأسر إلى الخفض من معدلات الإنجاب، وهو الأمر الذي يعود إلى التغيرات الاجتماعية.

​وشددت على أن إحدى الأزمات الحقيقة، أنه في بعض الحالات لا يرى الزوج زوجته إلا ليلة الزفاف، ولا يتحدث إليها في الهاتف، وأنها تعد من أكثر المسببات التي تؤدي إلى الطلاق.

الحلول

وفيما يتعلق بالحلول التي يمكن العمل عليها في السعودية، أوضحت أن الأمر يتعلق بالتأهيل قبل الزواج للزوجين، بحيث يحصلون على دورات خاصة في هذا الأمر.

وطالبت بتفعيل المناصحة، أو الإرشاد الزوجي قبل الطلاق، وتفعيلها بشكل أكبر على الرغم من وجودها في بعض الجمعيات، وضرورة التأكد من قدرة الأعضاء على النقاش والتحاور مع الزوجين.

وأكدت أن الدولة توفر بعض القروض الحسنة للزواج، كما يمكن التدخل لخفض نفقات المهور والزواج، خاصة أن بعض حفلات الزواج تصل إلى 250 ألف ريال.

​وأشارت إلى أنه يجب النظر في مسألة الأعراف التي تتعلق بعدم الزواج إلا من القبيلة، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على مسألة العزوف عن الزواج.

إحصائيات وأرقام

وفقا لتقرير المقترح الذي حصلت عليه جريدة "الرياض" السعودية على نسخة منه، فإن فمفهوم العنوسة في مسح الهيئة العامة للإحصاء هو بلوغ سن 32 للفتيات دون زواج، وتجاوزت نسبتها بين السعوديات 10 % ويصل عدد السعوديات المصنفات عوانس وفقا للتعريف إلى 230 ألفا و512 عانسا، من بين مليونين و237 ألفا و983 من السعوديات ـ 15 سنة فأكثر ـ اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

​وبلغت إجمالي عدد الذكور والإناث ـ 15 سنة فأكثر ـ 14 مليون و215 ألفا و901 نسمة، منهم سبعة ملايين و248 ألفا و117 ذكراً، وستة ملايين و967 ألفا و748 أنثى، ولم يتزوج منهم أبداً ثلاثة ملايين و6480 ذكراً، أي ما يتجاوز نسبة 41 % من تعداد الذكور.

​أما الإناث فتجاوز عددهن مليونين و237 ألفا و983 وبنسبة تعدت 32 % من تعدادهن، وتخطى عدد الذكور المتزوجين أربعة ملايين و127 ألفا بنسبة 48 % من تعدادهم، أما المتزوجات فتجاوز عددهن أربعة ملايين و132 ألفا وبنحو 68 % من الإناث.(المصدر)

السينما السعودية تعرض الفيلم العالمي "وُلد ملكاً"

تعرض دور السينما في الرياض الفيلم العالمي "وُلد ملكًا" (Born A King) وذلك في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى بريطانيا عام 1919م، ويبرز الفيلم شخصية الملك فيصل، بوصفه نموذجًا للقائد التاريخي الذي أفنى حياته في خدمة أبناء وطنه ونهضة بلاده.

وقدَّم الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الشكر لصنَّاع الفيلم على ما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل إنتاج عمل فني سينمائي محترف، يليق بمكانة الملك فيصل، وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمَيْن العربي والإسلامي على مدى أكثر من نصف قرن.

وأوضح أن الملك الراحل قاد بلاده بحكمة وشجاعة، وكان لمواقفه ومبادراته التاريخية تأثير مفصلي وعميق في مختلف القضايا على مستوى الوطن والمنطقة والعالم.

وأشار وفقاً لصحيفة " سبق " السعودية إلى أهمية الفيلم ودوره في تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل، بوصفه نموذجًا للقائد التاريخي الذي أفنى حياته في خدمة أبناء وطنه ونهضة بلاده.

وعبَّر منتج فيلم "وُلد ملكًا"، الإسباني أندريس غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار، عن سروره الكبير بإنتاج الفيلم، وقال إنه بعد إنجازه كثيرًا من الأفلام مع كبار المخرجين والممثلين في العالم تمكّن من إنتاج فيلم "وُلد ملكًا". مشيرًا إلى أن المشروع كان لمدة طويلة محل تفكير وحلم، ولم يكن ليتحقق حتى عام 2015م عندما التقى الأمير تركي الفيصل.

يُذكر أن الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وجرى تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج أندريس، والمخرج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وهو من تأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين هيرميوني كورفيلد، إد سكرين، لورانس فوكس وجيمس فليت، إضافة إلى طفل سعودي مثَّل شخصية الفيصل وسِنه 8 سنوات، والشاب عبدالله علي، والممثل السعودي راكان عبدالواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شابًّا سعوديًّا في الفيلم.(المصدر)