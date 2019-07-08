الحسن التقت وفدين من زحلة ووادي خالد وممثلة منظمة الصحة العالمية

بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ مع ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ الدكتورة ايمان الشنقيطي في المواضيع والمشاريع التي تنفذها المنظمة مع الوزارات اللبنانية.

والتقت الحسن وفدا من ​مدينة زحلة​ ضم الوزير السابق سليم ورده والنائب ​جورج عقيص​ ورئيس ​بلدية زحلة​ ​أسعد زغيب​.

ولفت ورده الى "أننا بحثنا مع الوزيرة في الامور العامة في البلاد، شاكرين جهودها على المتابعات الحثيثة للمواضيع الامنية والانمائية والخدماتية. وتطرقنا مع معاليها الى قضية السجون وكيف يمكن تحريك هذا الملف بالطرق الصحيحة. وقدم الوفد دعوة للوزيرة الحسن لافتتاح القصر البلدي في زحلة في 26 الحالي برعاية فخامة ​رئيس الجمهورية​".

واستقبلت وزيرة الداخلية النائب ​محمد سليمان​ على رأس وفد من مختاري منطقة ​وادي خالد​، وتم التباحث في شؤون انمائية وخدماتية تتعلق بالمنطقة.

وأشا سليمان الى "أننا شرحنا للحسن معاناة القرى والحاجات المطلوبة خصوصا وان هناك اكثر من التي 55 الف نارح سوري فيها، كما طالبنا بضرورة استحداث مركز نفوس في منطقة وادي لكي يساهم في تحفيف المشقات التي يعانيها ابناء المنطقة في تخليص معاملاتهم، وابدت معالي الوزيرة تفهمها للاوضاع الانسانية وقد وعدتنا ببذل قصارى جهدها لمعالجة المطالب وتحقيقها".