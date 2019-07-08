عز الدين: لتحصين المرأة اللبنانية تشريعيا وإلغاء كل نص يقونن التمييز ضدها

لفتت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين، إلى أنّ "النساء البقاعيّات معروفات بالعزيمة والنشاط، متطلّعات دائمًا نحو اكتساب المزيد من المهارات والقدرات والإمكانيّات والمعارف"، مركّزةً على "أنّنا لم نول في لبنان قضايا المرأة الريفيّة اهتمامًا خاصًّا. وللأسف، لم تول الدولة اللبنانية الأرياف لا بل المناطق البعيدة عن العاصمة الاهتمام اللازم، ولطاما ناضلت مناطق الأطراف بريفها ومدنها في لبنان من أجل سياسات تنموية شاملة وهو ما يعرف بمطلب الإنماء المتوزان، وهو المطلب التاريخي الدائم والمستمر في لبنان".

وأوضحت خلال لقاء بعنوان "الواقع والتحديات أمام رائدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، نظمّه "سمارت سنتر" بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور"، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، حول المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في قضاء بعلبك، "أنّنا لم نول في لبنان المرأة الريفيّة اهتمامًا على الرغم من الاهتمام العالمي بهذه القضية، فالمرأة الريفيّة تمثّل بحسب إحصاءات الأمم المتحدة ربع سكان العالم، وأصبح إنصافها وتمكينها هدفًا مرتبطًا بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة 2030 . كما ينظر إلى دورها الحيوي والمحوري في التنمية والحد من الفقر، من خلال مساهمتها بالإنتاج الزراعي وفي الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية".

ورأت عز الدين أنّه "كما في معظم دول العالم، كذلك في لبنان، فإنّ النساء الريفيّات تواجهن التحديات، فالحكومات لم تقم بمعالجة احتياجاتهنّ على نحو كاف في القوانين والسياسات الوطنيّة والمحليّة والموازنات، لذلك فإنّ المطلوب العمل على خلق بيئة مؤاتية لتحسين أوضاعهن الاجتماعيّة والاقتصاديّة ودائمًا وفق منهجية الشراكة، ولعلّ النشاط الّذي نحييه اليوم هو ترجمة لهذه الشراكة بين مختلف الجهات المعنيّة".

وعلى الصعيد التشريعي، أكّدت أنّ "المطلوب العمل على أكثر من مستوى:

أوّلًا: مستوى حقوق المرأة، وهو ما نعمل عليه في لجنة المرأة والطفل النيابية، فتحصين ​المرأة اللبنانية​ تشريعيًّا وإلغاء أو تعديل النصوص الّتي تقونن التمييز ضدّها، وملء الفراغات الكبيرة في هذا المجال سينعكس تلقائيًّا على حقوق المرأة الريفيّة.

ثانيا: مستوى قطاع الزراعة، وفي هذا المجال يطول الحديث في ظلّ غياب رؤية اقتصاديّة شاملة للاقتصاد اللبناني ولدور الزراعة ضمن هذه الرؤية".

ونوّهت إلى أنّه "لا بدّ من تبنّي الحكومة ل​سياسة​ الحوافز والإعفاءات والأسعار، سياسة الحماية الاقتصاديّة للزراعة الوطنيّة، السياسة الضرائبيّة، سياسة تنظيم الحيازة والملكيّة، سياسة توفير العمالة المدربة، وسياسة بناء المخزون الغذائي. كما لا بدّ من اتخاذ الإجراءات الّتي تمكّن الإنتاج الزراعي من مواجهة المستجدات الحالية والمتوقعة، سواء في علاقته مع الأسواق العالمية أو الأسواق العربية. ولا بدّ من إصدار التشريعات الضروريّة في هذا المجال".

كما أشارت عز الدين إلى أنّ "إصلاح أحوال الزراعة والمزارعين في لبنان سينعكس أيضًا تلقائيًّا على أوضاع المرأة الريفيّة"، مشدّدةً على "أهميّة طرح قضية المرأة الريفيّة بما فيها من خصوصيّات لتصبح جزءًا من الفضاء العام، وهذا ما يساهم به نشاطنا اليوم، هو أمر في غاية الأهميّة وسيساهم في جعل هذه القضية جزءا من الأجندة المطلبيّة للمرأة اللبنانية". وذكرت أنّ "هذه الجهود يجب أن تحصل بالتوازي مع استمرار الجهود الّتي تهدف إلى تدريب النساء الريفيّات وتعليمهن على المهارات الإنتاجيّة الّتي تؤهلهنّ لإدارة وتنفيذ مشاريع إنتاجيّة، وتدريبهنّ على مهارات تدرّ الدخل، والعمل على رفع المستوى التعليمي والصحي لهن عن طريق خلق ظروف و عادات أفضل".

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وأكدت أن "تمكين المرأة اقتصاديا ليس مجرد شعار لحفل أو نشاط، إنه هدف تنموي ببعد وطني، حيث نبحث اليوم في دفاتر مالية الدولة لترشيد اقتصادنا الوطني،والأصل أن نبحث في مواردنا وفي أرضنا وفي عقول مواطنينا فيما يمكن أن تنتجه أيادينا".

وقالت: "ان الاقتصاد الرائد يعني الاقتصاد المنتج، وتفعيل الانتاج يعني تمكين الناس من العمل في القطاعات المنتجة وعلى رأسها الزراعة والصناعة. والمرأة الشريكة في الانتاج تساعد بشكل قوي على تعزيز صمود الأسرة".

وأوضحت أن "التمكين الاقتصادي للنساء يساهم في توسعة الموارد المتاحة وإدارتها بشكل متوازن وفي ترشيد الاستهلاك. وهذا في الحقيقة هو الوصفة الناجعة للاقتصاد الرشيد، وهو ما نحتاجه في لبنان، وما نفتقر إليه، على الرغم من أن الله انعم علينا بوطن غني بالكثير من العناصر الطبيعية المعطاءة، فالارض خصبة، والمياه وفيرة، والمناخ مناسب، والموقع متميز، والارث الحضاري كبير، والقيمة المضافة الدائمة تكمن في طاقاتنا البشرية المتميزة، ولا ينقصنا سوى تدبير أمرنا والإدارة الحكيمة الهادفة، والأهم من ذلك الثقة بأنفسنا".

وأضافت: "الجميع يسأل في كل ذلك عن الدولة التي يجب أن تكون راعية حاضنة لتطلعات الناس، وترسم الخطط والاستراتيجيات المناسبة للعبور بشعبها نحو مستقبل أكثر حداثة وتقدم ونماء. وهذا ما يدفعنا دائما للتذكير بأهمية بناء الدولة القوية العادلة . هذه الصرخة التي أطلقها سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر من هنا من بعلبك قبل أكثر من اربعين عاما. صرخة بوجه التهميش والإقصاء والاهمال والسياسات الخاطئة والتي عرفها البقاع جيدا، وما زال يعاني من آثارها ومنها أيضا".

ورأت ان "منطقة البقاع العزيزة لم تكن يوما إلا في موقع أشد المطالبين بالدولة التي كثيرا ما كانت تشيح بوجهها عنها، وكأنها لا ترى أن الشمس تشرق من هنا، وأن خلف تلك الجبال لا يوجد فراغ، بل سهل فسيح غناء تسكنه عوائل وعشائر كريمة عزيزة فخورة بانتمائها الوطني، ولهذا كان موقف دولة الرئيس بري منذ عدة أعوام إلى البقاع در".

وأردفت: "هذا قرارنا وإرادتنا وتصميمنا، لكننا بصراحة تامة وفي ظل الواقع الحالي للدولة نجد صعوبة وقصورا وتقصيرا للتحول في مسارها نحو الأطراف والمناطق المحرومة، والتي هي بالحقيقة بيت القصيد في الانتاج والتنمية. إلا أننا وكوننا ننتمي إلى مدرسة الأمل فلن نيأس، وسنبقى ونسعى ونبذل الجهود، لعلنا نخفف من وطأة هذا الحرمان ونحقق خطوة في التقدم نحو الازدهار".

وأشارت الى أن "هذه المنطقة هي جزء أساسي من المقاومة التاريخية للبنان، المقاومة التي هزمنا بها الاحتلال فكانت استعادة أراضينا المحتلة وكان البقاع كما الجنوب شريكا في الانتصار وكان هو أيضا المتصدي الأول للارهاب والتكفير، فكان الانتصار الثاني وصيانة الوطن وحفظ استقراره. واليوم ، مع اقتراب ذكرى طرد الارهابيين من جرودنا وأرضانا ومن البقاع، ندعو الحكومة اللبنانية إلى الالتفات الفعلي والعملي والجدي لمتطلبات أبناء المنطقة والمسارعة إلى إحياء المشاريع ذات الصلة، واكثر ما نؤكد عليه هو الاهتمام بتصريف المزروعات وفتح قنوات التصدير إلى الخارج والحماية مقابل التهريب".