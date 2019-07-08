عقيص: لبنان لم يعد يستطيع الصمود بوجه التعطيل الحكومي

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب جورج عقيص إلى أن "لبنان لم يعد يستطيع الصمود بوجه التعطيل الحكومي"، مشيراً إلى أنه "علينا اقرار الموازنة بسرعة كما تحضير موازنة 2020".
وفي حديث إذاعي، أشار عقيص إلى ان "كل الاصلاحات التي فاتنا إقرارها بموازنة 2019 علينا إقرارها في العام 2020"، لافتاً إلى انه "إذا تأخرنا بالاتفاق على الاصلاحات الجذرية نكون بصدد التوقيع على إفلاس دولتنا"، مؤكداً أن "أهم هذه الاصلاحات الخصخصة والحدّ من التهرب الضريبي والتهرب الجمركي واستكمال خطة الكهرباء".
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