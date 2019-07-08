زياد أسود: ميزة باسيل أنه يذهب عند الناس ليسمع هواجسهم وآرائهم

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في حديث تلفزيوني أن "ميزة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أنه استطاع قطع الجسور وذهب عند الناس ليسمع هواجسهم والاستماع إلى آرائهم ولاقاهم نصف الطريق وهذا دور "التيار الوطني الحر".

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