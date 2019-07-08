العثور على قذيفة هاون من مخلفات العدو الاسرائيلي في بلدة الخيام

عثر أحد المواطنين، أثناء قيامه بأعمال حفريات في بلدة الخيام، على قذيفة هاون من مخلفات الجيش الإسرائيلي. وحضرت على الفور، دورية من مخابرات الجيش وفرضت طوقا أمنيا الى حين وصول فوج الهندسة في الجيش للكشف عليها.
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