عثر أحد المواطنين، أثناء قيامه بأعمال ​حفريات​ في بلدة الخيام، على ​قذيفة هاون​ من مخلفات ​الجيش الإسرائيلي​. وحضرت على الفور، دورية من ​مخابرات الجيش​ وفرضت طوقا أمنيا الى حين وصول ​فوج الهندسة​ في الجيش للكشف عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قذيفة هاون من مخلفات العدو الاسرائيلي في بلدة الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.