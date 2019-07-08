فنيش: لتجاوز ما حصل بالجبل ولتأخذ السلطات الأمنية والقضائية دورها بالمحاسبة

دعا وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، إلى "تجاوز ما حصل في الجبل، ليس على قاعدة التقصير في المحاسبة، إنّما لا يجوز في حال من الأحوال أن يمنع أيّ إنسان أو جهة من التعبير عن نفسها، أو من ممارسة حقّها في حرية التنقل، وأن يكون لها الحق في ممارسة أي نشاط سياسي أو إجتماعي مهما كانت الخلافات، ومن يخالف القوانين ويلجأ إلى ​السلاح​ ويسبّب أذى لإيقاع خسائر في أرواح الناس، لا يمكن القبول بتغطيته".

وشدّد خلال رعايته الاحتفال الّذي نظّمته بلدية اركي لافتتاح نصب شهداء البلدة والحديقة العامة والطريق العام وملاعب ل​كرة القدم​ وكرة السلة وكرة الطائرة، على أنّ "المطلوب المعالجة وأن تأخذ السلطات الأمنيّة والقضائيّة دورها في المحاسبة، دون أي غطاء لمن ارتكب هذه الجرائم".

وأكّد فنيش أنّ "الوطن بحاجة لمزيد من التعاون ومن توفير الاستقرار، لتمكين المعنيّين بالمسؤوليّة في ​الحكومة​ أو في ​المجلس النيابي​ أو في أي موقع، من تأمين الحلول لمشاكل الناس".