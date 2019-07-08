قمرالدين سلم منقارة مفاتيح حاويات استكمالا لمشروع فرز النفايات من المصدر بطرابلس

سلم رئيس ​اتحاد بلديات الفيحاء​ ​احمد قمرالدين​، رئيس جامعة المدينة الوزير السابق سامي منقارة مفاتيح حاويات، استكمالا لمشروع فرز النفايات من المصدر، وضمن مشروع الفيحاء تفرز بالتعاون مع جمعية "سنابل النور"، وبرنامج دعم ​المجتمع اللبناني​ الذي يموله USAID، اضافة الى جمعيات من ​المجتمع المدني​.

ووضعت الحاويات وسط الجامعة باللونين الاحمر والازرق، وهذه المرحلة النموذجية هي المرحلة الحادية والثلاثون في مدن الفيحاء، وخصصت الحاويات الحمر لوضع عبوات البلاستيك و​المياه​ والتنك والمعلبات، في حين خصصت الحاويات الزرق للورق و​الكتب​ والكرتون.

ولفت منقارة إلى "إنني أتقدم بالتهاني ل​بلدية طرابلس​ ورئيسها المهندس قمرالدين الذي يطرح دائما مواضيع مهمة جدا، وهذا الموضوع له تاثير ايجابي على ​مدينة طرابلس​ لجهة الحفاظ على نظافتها. وكان يجب ان يطرح منذ زمن طويل"، مشيراً إلى أن "فرز النفايات من المصدر يحل الكثير من المشاكل على الصعيد البيئي، ونتمكن من خلاله تجنب الكثير من العوائق، وانا متأكد ان الرئيس قمر الدين سيتابع الموضوع وسيقوم بوضع العديد من الإعلانات في ​المدارس​ و​الجامعات​ وعلى الطرقات، ليتمكن ابناء المدينة من التجاوب مع هذا المشروع الحيوي، وقد سبق لي أن اعلنت انني مستعد لاستقبال أي محاضرة تعطى لطلاب جامعة المدينة، وابواب الجامعة مفتوحة امام ​البلدية​ لمساعدتها في هذا المشروع المهم".

بدوره، أشار قمرالدين إلى "اننا نقوم بمشروع اتحاد بلديات طرابلس، لفرز ​النفايات الصلبة​ من المصدر، لأنه مفيد لأبناء المدينة ونأمل التجاوب معنا. وقد بدأنا تنفيذ المشروع في شوارع مدن الفيحاء، ونستهدف من خلاله المدارس والجامعات وهناك تجاوب مثمر معنا، وهذا ما يدفعنا الى الاستمرار وتحمل المسؤولية، فالمشروع لا يقتصر على نشر مستوعبات فقط، بل هو مشروع مستدام وسنعمل من اجل تعزيز ثقافته بين المجتمع الطرابلسي وفي كل مدن الفيحاء، وسنعمد الى تنظيم محاضرة واعلانات لتوعية الناس على أهمية المشروع، ونحن نلمس تجاوبا كبيرا، ونعول بشكل كبير على طلابنا ابناء ​المستقبل​ من خلال نقل فكرة هذا المشروع الى ذويهم".