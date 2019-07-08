تعاون بين 24 جمعية تعنى بمرض السرطان لتنفيذ نشاطات مشتركة

اتفق ممثلو 24 جمعية تعنى بالاهتمام المباشر او غير المباشر بمرض ​السرطان​، خلال لقاء بدعوة من ​مركز سرطان الأطفال​ في ​لبنان​ "CCCL" على توحيد جهودها ضمن شبكة تعاون تنفّذ من خلالها "نشاطاتٍ مشتركة"، و"مبادراتٍ وطنية".

ويشمل التعاون بين الجمعيات نشر التوعية والمعرفة عن المرض وكيفية التعايش معه في لبنان، من خلال طرق الوقاية والعيش السليم، والكشف المبكر.

كذلك اتفقت الجمعيات على "تدعيم القدرات وشبكات التواصل لتأمين وتطوير العلاجات الطبية والنفسية والخدمات الإجتماعية لأكبر عددٍ ممكن من المرضى في لبنان وعلى تبادل الخبرات والدراسات لتحديد أبرز الحاجات الوطنية التي تخدم مرضى السرطان"، إضافة إلى "التنسيق التام مع الجهات الرسمية المعنية لمواكبتها في إنجاح هذه المشاريع".

ورأى المجتمعون أن "دعم المبادرات للسيطرة على السرطان يجب ان يكون دائماً من أولويات الرعاية الصحية ضمن تخطيطٍ واضح وتنظيمٍ يطبّق بشكلٍ علمي ومستدام لتخفيف وطأة عبء هذا المرض وعلاجه".