ذكرت معلومات للـ"NBN"، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يلتقي عند الثالثة والنصف من بعد الظهر في ​قصر بعبدا​، رئيس "اللقاء الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، في إطار المساعي لحل الأزمة السياسية الناشئة بعد أحداث الجبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر NBN: الرئيس عون يلتقي عند الـ3:30 أرسلان والغريب بإطار المساعي لحل الأزمة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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