وزير المالية يحوّل اعتمادات المدارس للأسلاك العسكرية والأمنية

حوّل وزير المالية ​علي حسن خليل​ الاعتمادات الكاملة لبدلات ​المدارس​ والتعليم للأسلاك العسكرية والأمنية. وفي سياق منفصل، أعطى وزير المالية موافقته بملاحقة أميني سجلين عقاريين وموظف في مالية ​بعبدا​ أمام قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ بناء على كتاب طلب الإذن بالملاحقة الموجه إلى الوزير خليل من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

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