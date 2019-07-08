رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره القطري لزيارة بغداد

لفتت ​وزارة الخارجية العراقية​، في بيان، الى أن "السفير العراقي لدى قطر ​عمر البرزنجي​ سلم رئيس ​مجلس الشورى​ القطري أحمد بن عبد الله آل محمود رسالة من رئيس ​البرلمان العراقي​ ​محمد الحلبوسي​ تتضمن دعوته لزيارة ​بغداد​ لبحث سبل تعزيز العلاقات النيابية بين البلدين".

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