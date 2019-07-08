الحكومة البريطانية تطالب القضاء بإتاحة تسليح الرياض

طالبت ​الحكومة البريطانية​ ​القضاء​ بإلغاء حكمه الذي أقر بعدم شرعية تصدير ​بريطانيا​ ​السلاح​ للسعودية على خلفية حرب ​اليمن​، مؤكدةً "الحملة ضد تجارة السلاح التي أيدت ​محكمة الاستئناف​ في بريطانيا الشهر الماضي دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، أن الحكومة البريطانية استأنفت على الحكم في خطوة تمهد الطريق لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى ​الرياض​".

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