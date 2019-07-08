الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم

دعت الناطقة باسم ​الاتحاد الاوروبي​ مايا كوسيانسيتش، ​ايران​ الى "وقف كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في اطار ​الاتفاق النووي​ والعودة عنها"، مشددة على أن الاتحاد "قلق جدا" ازاء ما أعلنته ايران في نهاية الاسبوع.

وأكدت كوسيانسيتش خلال ​مؤتمر​ صحافي في ​بروكسل​ أن هذه الدعوة الأوروبية تتضمن "الكف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بأعلى من حد 3,67% المنصوص عليه في ​الاتفاق النووي الإيراني​"، مشيرة الى أن الاتحاد "على تواصل مع جهات أخرى موقعة على الاتفاق النووي"، مذكرة أن الاتفاق يتضمن ترتيبات، خصوصاً آلية لتسوية النزاعات.