الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم

دعت الناطقة باسم الاتحاد الاوروبي مايا كوسيانسيتش، ايران الى "وقف كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في اطار الاتفاق النووي والعودة عنها"، مشددة على أن الاتحاد "قلق جدا" ازاء ما أعلنته ايران في نهاية الاسبوع.
وأكدت كوسيانسيتش خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أن هذه الدعوة الأوروبية تتضمن "الكف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بأعلى من حد 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني"، مشيرة الى أن الاتحاد "على تواصل مع جهات أخرى موقعة على الاتفاق النووي"، مذكرة أن الاتفاق يتضمن ترتيبات، خصوصاً آلية لتسوية النزاعات.
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