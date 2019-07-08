أ.ف.ب: الإمارات تقوم بعملية سحب لقواتها باليمن لأسباب استراتيجية وتكتيكية

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن مسؤول إماراتي كبير، إشارته إلى أنّ "​الإمارات​ تقوم بعمليّة سحب لقواتها في ​اليمن​، ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجيّة وتكتيكيّة".

وأوضح المسؤول أنّ "​أبو ظبي​ تعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أوّلًا"، مبيّنًا أنّ "هناك انخفاضًا في عديد القوات لأسباب استراتيجيّة في ​الحديدة​، وأسباب تكتيكيّة في مناطق أخرى".