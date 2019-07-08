الكرملين قلق من الملف النووي الإيراني ويدعو إلى الحوار

أعرب المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف عن قلقه من قرار طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً إلى مواصلة الحوار، مشيراً إلى أن "روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار، وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي"، متهماً الولايات المتحدة بالمسؤولية عن التوتر الحالي.
ولفت إلى ان "روسيا والرئيس فلاديمير بوتين حذرا من التبعات الحتمية لوضع إحدى الدول الأطراف في الاتفاق حداً لالتزاماتها عبر الانسحاب، نرى الآن بأسف هذه النتائج".
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