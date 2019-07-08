الكرملين قلق من الملف النووي الإيراني ويدعو إلى الحوار

أعرب المتحدث باسم ​الكرملين​ ديميتري بيسكوف عن قلقه من قرار ​طهران​ تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج ​النووي الإيراني​، داعياً إلى مواصلة الحوار، مشيراً إلى أن "​روسيا​ تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار، وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي"، متهماً ​الولايات المتحدة​ بالمسؤولية عن التوتر الحالي.

ولفت إلى ان "روسيا والرئيس ​فلاديمير بوتين​ حذرا من التبعات الحتمية لوضع إحدى الدول الأطراف في الاتفاق حداً لالتزاماتها عبر الانسحاب، نرى الآن بأسف هذه النتائج".