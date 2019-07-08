جهانغيري: واشنطن لم تتركنا نهنأ بالصفقة النووية ومنعتنا من الاستفادة بها

اعتبر نائب الرئيس ال​إيران​ي ​إسحاق جهانغيري​ أن "​الولايات المتحدة​ لم تترك الشعب الإيراني يهنأ ب​الاتفاق النووي​ ولم تسمح له بالاستفادة منه لا خلال التزامها به ولا بعد انسحابها منه"، مشيراً إلى أن "خطوات تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي التي تم اتخاذها يمكن التراجع عنها بشرط قيام الطرف المقابل بتنفيذ تعهداته الواردة في الاتفاق".

وشدد جهانغيري على أن "إيران تسعى إلى الحوار والتعاون المشترك لكن في نفس الوقت سوف تدافع بشكل كامل عن حقوق شعبها"، مشيراً إلى أنه "بعد إعلان الولايات المتحدة خروجها من الاتفاق النووي سعت بكل قدرتها واستطاعتها لتنفيذ العقوبات التي فرضتها علينا، وطبقوا هذه العقوبات حتى على الأماكن البعيدة جدا عن إيران، وفي هذا السياق سعوا لإجبار ​روسيا​ و​الصين​ و​أوروبا​ على اتباع نهجهم ووضعت الولايات المتحدة كل قدرتها في هذه الحرب ​الاقتصاد​ية".

ولفت إلى أنه "إلى جانب الحرب الاقتصادية، أطلقوا حربا نفسية أيضا ضد ​الجمهورية​ الإسلامية، ونحن فقدنا جزءا من قدرة الرد في هذه الحرب، وتمكنوا أيضا من إحداث صدمات في الاقتصاد الإيراني ونفوس الشعب الإيراني".