ظريف: احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية سابقة خطيرة ويجب أن تنتهي الآن

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، إلى أنّ "إيران ليست عضوًا في ​الاتحاد الأوروبي​ ولا تخضع لأي حظر نفطي أوروبي".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "احتجاز ​بريطانيا​ غير القانوني ل​ناقلة نفط​ إيرانيّة، يشكّل سابقة خطيرة ويجب أن تنتهي الآن".

وكان قد أكّد وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي أنّ "إيران لن تسكت على القرصنة البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق، ولن تمرّ دون رد"، مبيّنًا أنّ "توقيف القوات البحرية البريطانية لناقلة النفط الايرانية قبالة جبل طارق إجراء مخالف للقوانين الدولية ونوع من القرصنة البحرية".