شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل البرلمان يطالب المحافظين بتطبيق القانون على السائقين المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، فى بيان له، أن وزير التنمية المحلية يستحق كل التحية لإدارته بحرفية لملف تعريفة النقل بعد رفع أسعار البنزين والسولار، خاصة حرصه على القيام بجولات، وعقد لقاءات مع السائقين والركاب، مؤكدا أهمية رسالة الوزير للمواطنين وتصريحاته التى قال فيها بالنص: "محدش يدفع قرش زيادة ولا يتساهل في حقه ...وأي سائق يزود الأجرة عليكم بإبلاغ المسؤولين بالموقف على الفور".



وطالب النائب محمد زين الدين، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية القيام بجولات يومية مماثلة لجولات على مواقف الركاب للرقابة الصارمة على تعريفة ركوب السيارات، وإلزام جميع السائقين بها، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.