شكرا لقرائتكم خبر عن عريضة على موقع البيت الأبيض: قطر تدعم الإرهاب وزودت حماس بـ1.1مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نشطاء أمريكيين عريضة على موقع البيت الأبيض انتقدوا خلالها محاولة قطر للتوسط فى النزاع القائم حاليا بين واشنطن وطهران، وتضمنت العريضة ما يلى: "الدولة الخليجية الصغيرة، المعروفة بتمويل المنظمات الإرهابية، زودت حركة حماس بأكثر من 1.1 مليار دولار في الفترة بين 2012 و2018، علاوة على ذلك، وعززت قطر أيضًا علاقاتها مع حزب الله في لبنان، وأقامت شراكات مع الإرهابيين مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا".

وأضافت العريضة "نظرًا لهذه الظروف، لا يبدو أن قطر هي الوسيط الملائم في مثل هذه النزاعات الحساسة كالدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.

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من جانبه، قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن قطر تدين بالولاء لإيران ودعمت ميليشياتها بـ 425 مليون دولار، وأن وجود قاعدة العديد الجوية في قطر يشكل خطرًا على الولايات المتحدة، لأن المعلومات العسكرية الخاصة بالقوات الأمريكية يتم نقلها إلى إيران".

ووقّع على العريضة، المحدد أن تنتهي فترة التصويت عليها في 11 يوليو 2019، 168 ألفا و237 شخصًا، أي أكثر من عدد الـ 100 ألف صوت الذي استهدفته العريضة في الأساس.