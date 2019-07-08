رئيس البرلمان: "نحن فى حاجة لقانون متكامل لنقابة المحامين والتعديل خطوة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على تعديل قانون المحاماة من حيث المبدأ، مضيفا عندما نشرع نضع قواعد عامة مجردة عامة وكل ما يقال عن شخصنة القاعدة القانونية غير صريح، فنحن نضع قواعد عامة مجردة ونسعى لصالح العام ولصالح شعب مصر العظيم.

ومن جانبه، قال الدكتورعبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه أمر محمود أن يتصدى البرلمان لتعديل نصوص بقانون المحاماة واجبة التعديل، مطالباً بأن يكون بعد ذلك تعديل كامل للقانون.

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وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا:"نحن فى حاجة لقانون متكامل لنقابة المحامين ولكن تعديل القانون المعروض حاليا خطوة على الطريق".

وفي الوقت نفسه، قال النائب كمال أحمد، مشروع القانون أخذ وقت طويل فى البحث داخل اللجنة التشريعية، لافتا إلى أن المناخ السائد خارج المجلس مع قرب انتخابات النقابة وحالة الاستقطاب كان له تأثير نسبى على اللجنة خلال مناقشة القانون.

وتابع "أحمد"، قائلا: "لست محاميا لكن هذا القانون للعدالة وليس للأشخاص أو للنقابة، وأكد تاييده للقانون، مضيفا أن المجلس له الكلمة الاخيرة.