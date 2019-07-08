"الأعلى للإعلام" يبدأ العام التدريبى للإذاعيين الأفارقة أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فعاليات العام التدريبى الجديد للدورة الأساسية رقم 44، والتى ينظمها المجلس للإذاعيين الأفارقة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك نهاية أغسطس القادم لمدة 6 أسابيع. يشارك فى الدورة 30 إعلاميا يمثلون 15 دولة أفريقية، حيث تعد هذه الدورة الخامسة، منذ تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى. Advertisements

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