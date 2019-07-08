شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للنواب: لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وأخذ الكلمة عنوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون المحاماة من المشروعات الهامة ويتعلق بمهنة نبيلة وسامية ويتعلق بحق أساسى من حقوق الإنسان، حيث أن حق الدفاع مقدم على الحقوق الأخرى، مطالبا النواب بمراعاة ذلك، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم أثناء نظر تعديل قانون المحاماة.

وأضاف عبد العال، أن هذا المشروع عرض على اللجنة التشريعية منذ زمن طويل وتمت مناقشته فى أكثر من جلسة وتم الإفساح للمعارضين والمؤيدين والأمر الطبيعى أن لكل قضية مؤيد ومعارض.

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وأضاف عبد العال:"لن أسمح بمحاولات افساد الجلسة وسأفسح المجال للمعارض والمؤيد طبقا لما التزمت به فى عملى كرئيس للمجلس، وعلينا أن نستحضر التقاليد البرلمانية والحوار الهادى الذى كان سائدا فى التعديلات الدستورية، مضيفا لن اسمح بانتزاع الكلمة عنوة".

وأكد رئيس البرلمان، أن الرأى المعارض والمؤيد سيكون له احتراما وعلينا أن نحترم بعضنا والراى فى النهاية للتصويت، متابعًا: "هذا المشروع من المشروعات المهمة والمجادلة السياسية لا يمكن أن تكون حاضرة فى مناقشته".