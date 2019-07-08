شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تكلفة التدهور البيئى فى مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلى بـ2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن تكلفة التدهور البيئى فى مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2013 وفقا لإحصائيات البنك الدولى، لافتة إلى أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة، ما أدى إلى تملح نحو 32% من أراضى الدلتا، و30% من أراضى الوادى. Advertisements وأكدت الوزيرة على أهمية ممارسة الأنشطة الإنسانية والاقتصادية دون استنزاف أو تدمير للموارد الطبيعية والعمل على الحفاظ عليها لهذا الجيل وللأجيال القادمة للاستفادة منها، وممارسة الأنشطة المختلفة بمراعاة الاستخدام الكفء والذى يمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة مع صيانة الموارد والحفاظ عليها بل والعمل على تنميتها سعيا إلى الاستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لعرض برنامج عمل الوزارة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك علي المناخ الاقتصادى والاستثمار ككل، وفقاً لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 20/30.

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