شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: الحفاظ على البيئة لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية والصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة البيئة، برنامج عمل الوزارة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك على المناخ الاقتصادى والاستثمار ككل، وفقًا لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 20/30.

وأكدت الوزارة، على العلاقة التكاملية بين البيئة والاقتصاد والصناعة، لافتة إلى أن المعتقد السائد بأن البيئة والمحافظة عليها يعوق التنمية الاقتصادية والصناعية وعمليات الاستثمار هو أمر خاطئ وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحقيقة.

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لفتت الوزارة، إلى أن علاقة البيئة بالاقتصاد والصناعة والاستثمار هى علاقة تكاملية من أجل التنمية المستدامة، موضحة أن للبيئة دور فى عمليات التنمية المستدامة، وأنه لابد من العمل وبقوة على دمج الأبعاد البيئية فى الخطط والسياسات التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، وبمشاركة وزيرة البيئة، حيث أوضح سمير أن الاجتماع يأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين لجنة الشئون الاقتصادية ووزارة البيئة والتعرف على رؤية وزارة البيئة فيما يخص الملف الاقتصادى والتنمية الاقتصادية.