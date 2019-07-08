شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تكشف للنواب 6 معلومات هامة عن المنطقة الصناعية بالعلمين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممثلو وزارة البترول عن عدد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة العلمين، خلال اجتماعهم المنعقد الآن بمجلس النواب، بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، فى ضوء عرض الوزراة أمام اللجنة. ويستعرض ”الخليج 365” المعلومات على النحو التالى: ويستعرض ”الخليج 365” المعلومات على النحو التالى: 1. تبلغ مساحة الأرض المخصصة للشركة القابضة للبتروكيمويات 1848.5 فدان. 2. تقع بالقرب من ميناء الحمراء. Advertisements 3. الموقع يتميز بمرور خطوط أنابيب نقل خام البترول والغاز من الصحراء الغربية إلى الإسكندرية. 4. يوجد خط أنابيب لتصدير خام الصحراء الغربية من ميناء الحمراء. 5. مشروع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين بتكلفة 8.5 مليار دولار. 6. المنتجات ستكون منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات البترولية.

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