شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يكلف بالانتهاء من تعديلات حماية الملكية الفكرية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، بالانتهاء من تقريرهما المُشترك بشأن تعديلات بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية خلال 24 ساعة من الآن وعرضه على الجلسة العامة غدا الثلاثاء.

وأوضح عبد العال، أنه كان قد أُدرج بجدول أعمال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المُشتركة من الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وآخر مُقدم من عبد الحميد الدمرداش وأكثر من عُشر أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.

وأضاف رئيس البرلمان، أنه تلقى طلبا من رئيس وأعضاء مكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بإعادة التقرير لدراسته مرة أخرى، وألزم اللجنة بالانتهاء من التقرير فى مدة لا تزيد عن 24 ساعة ليس أكثر، على أن يُعرض التقرير على جلسة الغد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى.