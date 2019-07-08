كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب الهند يعاني نقصًا حادًا في المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع قدرة الحكومة على تلبية 40 ٪ فقط من احتياجات المياه، يعتمد الملايين على شاحنات صهاريج المياه في ولاية تاميل نادو جنوب الهند بسبب النقص الحاد الناتج عن تجفيف البحيرات والمياه الجوفية المستنفدة.

أوضح سيخار راغفان، خبير المياه، إن الصنابير تجف، لكن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون هطول الأمطار هذا الأسبوع، ويعلق الناس آمالهم على ذلك.

وأضاف رغفان اليوم الاثنين انه تساقطت الامطار لفترة من الوقت في الولاية قبل أسبوعين، ولكن ليس بما يكفي لتجديد المسطحات المائية.

وقال جوري شانكار، مدير احد الفنادق، إنه كان يدير فندقه في شيناي، عاصمة الولاية، من خلال استئجار شاحنتين صهريجين لجلب المياه كل يوم.

وتقول حكومة الولاية إن الجفاف أعقب نقصًا بنسبة 62٪ في الأمطار الموسمية العام الماضي مقارنة بعام 2017.

