تفاصيل الرسائل الخطية التي وجهها ولد عبد العزيز للملك محمد السادس وزعيم “البوليساريو”

في آخر أيامه على رأس سلطة البلاد، قبل تنصيب خليفته، وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رسالة خطية لكل من الملك محمد السادس ورئيس جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

رسالة ولد عبد العزيز للملك محمد السادس، أرسلها عبر وزير خارجيته اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتسلمها منه الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، يوم الخميس الماضي، على هامش الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد في العاصمة النيجيرية، فيما تسلمت جبهة “البوليساريو” الانفصالية رسالتها من ولد عبد العزيز لابراهيم غالي، أمس السبت، بالنيجر على هامش أشغال القمة الافريقية الاستثنائية.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه رسميا عن فحوى الرسالة، تشير مصادر خاصة إلى أن ولد عبد العزيز وجه دعوة للملك محمد السادس، لحضور مراسيم تنصيب محمد ولد محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الموريتانيا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولد عبد العزيز دعا رسميا الملك محمد السادس لحضور حفل تنصيب خليفته على رأس موريتانيا، يومين قبل أن يوجه الدعوة لزعيم انفصاليي “البوليساريو” لحضور نفس الحفل، وهو الحفل الذي حدد يوم 2 من شهر غشت المقبل موعدا له، في عاصمة شنقيط، نواكشوط، وتحديدا في مركز مؤتمرا “المرابطون” على مقربة من مطار أم التونسي.