فنانون مغاربة يشجعون ثعالب الصحراء بعد إقصاء الأسود من “الكان” – صور

يشجع عدد من الفنانين المغاربة، المنتخب الجزائري لكرة القدم في منافسات كأس إفريقيا، بعد إقصاء المنتخب الوطني من المنافسات، وظهر ذلك في مباراة الجزائر، وغينيا، التي تفوق فيها ثعالب الصحراء بثلاثية نظيفة.

وهنأ الفنان المغربي، سعد لمجرد، المنتخب الجزائري، على حسابه في “أنستغرام”، حيث نشر صورة لفرحة اللاعبين بأحد أهداف اللقاء، وعلق عليها ألف مبروك للمنتخب الجزائري مع رمز تعبيري يشير إلى القوة.

زهير بهاوي، الذي كان في مصر من أجل تشجيع الأسود، بدوره شجع زملاء رياض محرز، وظهر ذلك عند نشره لصورة لهم أثناء احتفالهم، ومعها أعلام الجزائر.

وأبان حاتم عمور عن دعمه للمنتخب الجزائري، قبل بداية اللقاء، إذ نشر صورة للاعبين، متمنيا النصر لهم، وهو ما كان فعلا.

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وبارك إيهاب أمير الفوز كذلك للخضر، متمنيا أن يكون لقب كأس إفريقيا هذه النسخة من نصيبهم.

ونشرت فاتي جمالي قبيل اللقاء صورة تتمنى فيها الحظ الطيب للجزائر قي مقابلتها، مضيفة شعار “خاوة خاوة” لتبرز به مشاعر المغاربة تجاه الجزائرين.

ويعول عدد كبير من الجمهور المغربي، وليس الفنانين فقط، على منتخب الجارة الشرقية الجزائر، لتحقيق اللقب الإفريقي، وإفراح الشعبين معا.