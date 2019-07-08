“كان” 2019.. أرقام من تأهل الجزائر إلى ربع النهائي

واصل الممتخب الجزائري نتائجه الإيجابية في كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، وحجز بطاقة تأهله لربع نهائي الكأس القارية، بفوزه أمس الأحد، أمام غينيا بثلاثية نظيفة.ونجح “الخضر” بتأهلهم في تحقيق مجموعة من الأرقام، نذكر منها:

* طرد نحس العلامة الكاملة

هاجس كبير طارد المنتخب الجزائري قبل مباراته أمام غينيا، والمتمثل في نحس العلامة الكاملة، فالمنتخبات الذي تصدرت مجموعاتها بثلاثة انتصارات في دور المجموعات، دون أن تستقبل شباكها أي هدف، وجدت نفسها تغادر المسابقة من دور الثمن، بدءا بالمنتخب الوطني ضد بنين، ثم البلد المنظم مصر الذي خرج على يد جنوب إفريقيا، غير أن الجزائر استطاع إنهاء هذا النحس ومواصلة مشواره بنجاح في “الكان”.

*قوية هجومية.. جدار دفاعي

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تأهل “ثعالب الصحراء” بثلاثية، أكد على قوة خط هجومهم الذي واصل تصدرهم قائمة أفضل خط هجوم في النهائيات بعدما بلغ حاجز 9 أهداف، كما نجح منتخب الجزائر في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي في “الكان”، ليكون بذلك أقوى خط دفاع، إذ لم يستقبل مرماه أي هدف منذ بدء الكأس القارية.

*فك عقدة غينيا

كان يعلم الجزائر قبل خوضه لقاء غينيا، أنه لم ينجح في تحقيق الفوز على منافسه في مباراة رسمية لمدة 47 سنة، حيث تواجه الطرفين على المستوى الرسمي في 6 مناسبات، انتصر الغينيون في 4 منها، مقابل فوز وحيد للجزائر، في حين انتهت مباراة واحدة بلا غالب ولا مغلوب، علما أن لقاء. واحدا جمع بينهما في “الكان” برسم الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدورة 1998، وانتهى بفوز غينيا بهدف دون رد.