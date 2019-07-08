بعد الجدل الذي رافق إهانة المرأة في “راديو مارس”.. شميشة ترد بطريقتها الخاصة

ردت أشهر مقدمة برنامج للطبخ في المغرب، شميشة، أمس الأحد، على إساءة مذيع راديو مارس عادل العوماري، الذي أهان المرأة، بل وذكر اسمها شخصيا في حديثه الذي تسبب في توقيفه.

وغردت شميشة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في تعليقها عل صورتها رفقة العداءة السابقة نوال المتوكل، ومديرة الأخبار في القناة الثانية سميرة سيطايل، بالقرب من مشواة لحم، (غردت):” من أجل نسيان خسارة المنتخب المغربي في منافسات كأس إفريقيا، ولأننا نساء لا نجيد سوى الطبخ، ها أنا مع صديقاتي أمام مشواة للحم”.

وأشارت شميشة، أن الوجبة التي تقف بجانبها هي من إعداد صديق رجل.

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وخلق العوماري، خلال برنامجه ” علماء مارس”، الخميس الماضي، ضجة كبيرة، بسبب رده بطريقة مسيئة على رسالة احدى المستمعات التي انتقدت المنتخب المغربي، ، إذ أجاب:”سيري طيبي وبعدي من المنتخب وديها فشغلك سيري تفرجي فشميشية ..سيري غ فحالك المغرب مسالي ليك تشجعيه ولا متشجعيهش”، وهو ما اعتبر اساءة للمرأة، وأدى لتوقيفه لمدة 3 أيام.

وتلقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تبليغات كثيرة، بسبب ما تفوه به العماري أمام الميكروفون، وينتظر أن تتخد قرارها في الواقعة بعد انعقاد مجلسها قريبا.