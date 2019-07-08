ابن كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفافه في المغرب.. العروس مغربية

يستعد الفنان كاظم الساهر للاحتفال بزفاف ابنه وسام من عروس مغربية، قريبا، في المغرب، وبالضبط في العاصمة الرباط.

وانتشرت، قبل مدة، أخبار عن خطوبة ابن الساهر دون إعلان هوية خطيبته، إلا أن تقارير إعلامية كشفت، أخيرا، أنها مغربية، وهما يحضران، حاليا، لحفل زفاف، سيقام في أحد الفنادق المصنفة في الرباط.

ويحاول وسام، نجل كاظم الساهر، أن يبقي حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، إلا أن تسريبات كشفت أنه ينوي الزواج للمرة الثانية في حياته، والعروس هذه المرة من المغرب.

وكاظم، ونجليه؛ وسام، وعمر، تربطهم علاقة متينة بالمغرب، حيث لديهم منزل خاص بهم في العاصمة الرباط.

يذكر أن الفنان كاظم الساهر تربطه علاقة خطوبة مع فتاة تونسية، ودفع خبر قرب زواج ابنه الجمهور إلى التساؤل عن متى سيدخل قيصر الغناء العربي للقفص الذهبي؟