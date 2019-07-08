تركي آل الشيخ يقطع الطريق على الوداد للتعاقد مع هذا المدرب

يتجه نادي بيراميدز المصري، إلى إعلان إسم مدربه الجديد، الذي سيقوده في الفترة المقبلة، ويتعلق الأمر بالفرنسي، سيباستيان ديزابر، المدرب المستقيل من مهمة تدريب منتخب أوغاندا، بعد خروجه من ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن نادي “تركي آل الشيخ” قد توصل لاتفاق رسمي مع ديزابر، وسيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذا التعاقد، في الساعات القادمة من نهار اليوم الإثنين.

النادي المصري، قطع الطريق على الوداد البيضاوي، الذي كان يرغب في التعاقد مع ديزابر، هذا الصيف، خلفا للمدر بالراحل، التونسي فوزي البنزرتي، بعد أن سبق له وأن أشرف على الفريق في فترة سابقة.

وكان الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، قد أعلن فك ارتباطه من المدرب الفرنسي، بعد أن خرج من ثمن نهائي “الكان” على يد السينغال.