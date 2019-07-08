برلين ترفض طلب أميركا نشر قوات برية ألمانية بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، طلب الولايات المتحدة بأن ترسل برلين قوات برية إلى سورية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة برلين، حسبما نقلت صحيفة "زايت" الألمانية.

وقال سيبرت: "عندما أقول إن الحكومة تلتزم بالتدابير الحالية بشأن مشاركتها في التحالف العسكري المناهض لتنظيم داعش في سورية، فهذا يشمل عدم إرسال برلين أي قوات برية، كما هو معروف".

وجاء الطلب الأميركي بناء على رغبة الرئيس دونالد ترامب، في أن تلعب برلين دورا عسكريا أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، إن بلاده تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأوضح جيفري في مقابلة مع صحيفة "فيلت إم سونتاج" الألمانية، أن واشنطن تطلب من ألمانيا إرسال قوات برية، إلى الشمال السوري لتحل محل الجنود الأمريكيين جزئيا.

كما أشار أنه "ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين"، لافتا أن تتولى تلك القوات الحفاظ على استقرار المنطقة.

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم في شمال شرق سورية، ما يسمى بقوات سورية الديمقراطية التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" غالبيتها.

وتعارض تركيا الدعم الأميركي لهذا التنظيم بشدة، وتتوعد بشن هجوم على المنطقة، كون وجود التنظيم فيها يهدد أمنها القومي.