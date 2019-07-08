مخطط إقامة مدينة يهودية جديدة على أراض لكفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت بلدية كفر قاسم إن مخططا جديدا لإقامة مدينة يهودية جديدة أعلن عنه ما يسمى "مسؤول أملاك الغائبين" في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي يستهدف أراض تعود لعدد من أهالي كفر قاسم.

وعقدت البلدية جلسة طارئة أمس، الأحد، بحثت فيها المخطط ومخاطره وسبل التصدي له. وأشارت إلى أن مساحة المدينة اليهودية الجديدة تبلغ ضعف مساحة أراضي كفر قاسم، وستصل مساحة المخطط نحو 2746,334 لتشمل المدينة اليهودية مناطق صناعية وبنايات سكنية ومفترقات طرق كبيرة جدا.

وكشف بلدية كفر قاسم أن هذا المخطط سيبدأ من الحدود الشرقية للمدينة باتجاه أراضي عزون عتمة شرقا إلى أراضي الزاوية بالضفة الغربية.

مخطط المدينة اليهودية الجديدة

وأكدت أن المخطط يستهدف مساحات واسعة من الأراضي من أجل إقامة المدينة الكبيرة في تاريخ الاستيطان في المنطقة الشرقية، وأن هذا المخطط يوازي بحجم توسعات مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية.

وقام رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عادل بدير، فور نشر تفاصيل هذا المخطط والذي جرى إيداعه في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بعقد الجلسة الطارئة للمجلس البلدي وطواقم العمل في البلدية وفي مقدمتهم قسم الهندسة ولجنة التنظيم والبناء، وتم عرض المخطط أمام الحضور، وشرح تفاصيل وخطورة المخطط على مستقبل كفر قاسم وخطورة مصادرة الأراضي التابعة للمدينة وأهاليها شرقي المدينة.

وجرى تشكيل طاقم مهني مختص لمتابعة هذه القضية، وعرض بعض التوصيات لرئيس البلدية بهدف التصدي للمخطط.

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وقال رئيس بلدية كفر قاسم، إن "المخطط يهدد البوابة الشرقية للمدينة، وعلينا جميعا أن نقف في وجه هذا المخطط".

ووجه نداء إلى كل أصحاب الأراضي في المنطقة الشرقية المحاذية لمدخل "أورانيت" والأراضي المحاذية لشارع 5 شرقا وجنوبا بأن يتواصل مع قسم الهندسة من أجل تقديم الاعتراضات الجماعية ضد المخطط.

منظر عام لكفر قاسم (أرشيف "عرب 48")

وقامت البلدية بتشكيل طاقم مختص من أجل التواصل مع مكاتب السلطة الفلسطينية وكل ما يتعلق بأراضي عزون عتمة وأراضي الزاوية من أجل القيام بواجبهم تجاه أراضيهم ومواجهة المخطط الاستيطاني.

وذكرت البلدية أنها أشكلت طاقما مختصا، وناشدت الأهالي وخصوصا أصحاب الأراضي في المنطقة المذكورة بالتوجه إلى ديوان رئيس البلدية وإبراز المستندات والوثائق التي تؤكد ملكية هذه الأراضي.

وختمت البلدية بالقول: "لا شك أن هذا الأمر في غاية الخطورة، وعلى الجميع الوقوف وقفة واحدة من أجل منع إقامة هذا المخطط الذي ما زال في طور التخطيط".