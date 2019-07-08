أمسية توقيع كتاب دمشقي لسعاد العامري | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 13/ 07/ 2019 الزمان: 19:30 المكان: مقهى المها الثقافي، الناصرة Advertisements يستضيف مقهى المها الثقافي في الناصرة الكاتبة الفلسطينية سعاد العامري في أمسية لتوقيع روايتها "دمشقي".

سعاد العامري معمارية وكاتبة فلسطينية، ولدت عام 1951. نالت شهادة الدكتوراه من جامعة أدنبرة في اسكتلندا. في عام 1991 أسست "رواق"، وهي مؤسسة تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.

في عام 2004، نشرت أول رواية لها بعنوان «شارون وحماتي"، وقد تُرجمت إلى عشرين لغة، وحصلت على العديد من الجوائز الأدبية، ثمَّ تلتها عدة كتب أخرى، منها: «مراد مراد» و«غولدا نامت هنا». ولسعاد العامري مؤلفات عدة عن العمارة في فلسطين وغيرها. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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