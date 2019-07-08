إطلاق أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 09/ 07/ 2019
الزمان: 11:00
المكان: المتحف الفلسطيني، بيرزيت
يطلق المتحف الفلسطيني، أحد أهم مشاريعه، وهو "أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي"، حيث يعمل المتحف على بناء أرشيف رقمي مفتوح أمام الجمهور وقابل للتحديث باستمرار، بهدف توثيق مجموعات من صور فوتوغرافية وأفلام وتسجيلات صوتية ومواد أخرى هامة ومهددة بالضياع أو التلف أو المصادرة، من خلال حفظها بشكل رقمي، لتكون متاحة أمام الجمهور العام على منصة رقمية خاصة بالمتحف.
سيتضمن هذا الحدث استعراضًا لطريقة عمل وسير المشروع، وأهم المجموعات التي تضمها المنصة، إضافة إلى لقاءات مع بعضِ من أصحاب المجموعات.
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