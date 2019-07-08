شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تدعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها النووية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:52 مساءً, 8 يوليو 2019 م المناطق - وكالات دعت اليابان اليوم إيران إلى الالتزام بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي بعد إعلانها أنها ستتجاوز السقف المحدد لها لتخصيب اليورانيوم بموجب الوثيقة التي وقعت عام 2015.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحفي “نحن قلقون بشدة بشأن قرار ايران” مضيفا “نشجع إيران بقوة على الالتزام بالاتفاق النووي والعودة فورًا إلى التزاماتها وتجنب أي خطوات أخرى من شأنها تقويض الاتفاق النووي.”

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